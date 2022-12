Andor: Diego Luna svela i modelli che ispirano Cassian

Diego Luna è tornato a parlare di Cassian Andor, il protagonista della serie tv di Star Wars omonima e dei modelli di ruolo dell’eroe ribelle.

Intervistato da Collider, Diego Luna ha prima parlato dei modelli di ruolo a cui Andor si ispira e che lo hanno portato a essere il personaggio di Rogue One:

Penso in termini di contesto del personaggio, ero praticamente lì. Penso che la storia di Tony Gilroy sia qualcosa che si collega facilmente con quello che avevo in mente. Ma riguarda più i personaggi che incontra nel viaggio. I personaggi che incontra: Luthen [Stellan Skarsgård], Kino [Andy Serkis], la relazione con Maarva [Fiona Shaw], sono qualcosa di così centrale per comprendere Cassian. Non è stato così quando mi stavo preparando per Rogue One. Ho dovuto creare la mia storia passata. Retroscena che non interessavano a nessuno. Era solo mio, non dovevo parlarne con nessun altro attore. Il mio personaggio veniva da qualche altra parte, sai? Ha questo accento che nessuno condivide e chiaramente si è lasciato tutto alle spalle. Pertanto, era solo il lavoro che fai come attore, devi capire perché stai facendo le scelte che stai facendo e crearti una storia di fondo.

Ma con Tony, è stato così interessante scoprire tutti questi modelli per Cassian e la quantità di sacrificio intorno alla ribellione. È interessante vedere così tanti personaggi disposti a lasciarsi tutto alle spalle per una ragione in cui credono. È una bella storia che ci ricorda di cosa siamo capaci, fondamentalmente. Ed è attraverso questi personaggi che ho pensato, oh mio dio, è così ricco, così pertinente e così reale, anche se siamo in questa galassia lontana , lontana. Questi personaggi si sentono molto vicini al mondo in cui viviamo.