Andor: una nuova foto e alcuni dettagli sul personaggio affidato a Fiona Shaw

Grazie al magazine Empire è ora possibile scoprire qualche dettaglio del personaggio, di cui è stata diffusa anche una foto in anteprima, affidato a Fiona Shaw nella serie Andor.

L’attrice avrà infatti la parte di Maarva, diventata una madre adottiva per Cassian, il protagonista affidato a Diego Luna.

Shaw ha spiegato che Tony Gilroy si è ispirato alla società contemporanea per delineare la vita di chi nell’universo di Star Wars deve fare i conti con l’oppressione dell’Impero Galattico:

Ha scritto un approccio grandioso e scurrile al mondo di Donald Trump. Il nostro mondo sta esplodendo in vari posti attualmente, i diritti delle persone stanno scomparendo e Andor riflette quella situazione. Nello show l’Impero sta prendendo il controllo e sembra che stia accadendo anche nella realtà.

Fiona ha aggiundo:

Sono rimasta colpita dalle intenzioni social-realiste di Tony… Ha creato una nuova moralità ed è davvero profonda e umana, c’è dolore, lutto, speranza, paura. Non ci sono solo i colori primari.

Ecco una foto esclusiva condivisa dal magazine:

Andor uscirà il 21 settembre in esclusiva su Disney+ e sarà composta da ben 12 episodi, che verranno seguiti da una seconda stagione sempre da 12 episodi che ci condurrà agli eventi di Rogue One (le cui riprese inizieranno in autunno).

Nel cast oltre a Diego Luna anche Genevieve O’Reilly, Forest Whitaker, Stellan Skarsgård (Dune), Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (The Witcher 3: Wild Hunt), Kyle Soller (Poldark), e Robert Emms (Chernobyl).

