Andor: gli easter egg contenuti nell’episodio 10

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 10 della serie Andor propone alcuni interessanti easter egg legati alla saga di Star Wars, in particolare all’Impero e alla Ribellione.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non avete visto l’episodio.

La puntata mostra Cassian mentre cerca di fuggire dalla prigione su Narkina 5, mentre su Coruscant Luthen e Mon Mothma provano a non farsi scoprire e continuare ad agire nell’ombra.

Il capitolo della storia si conclude quindi con Stellan Skarsgard che ammette la necessità di avere degli eroi in grado di ispirare la ribellione e Andor mentre fugge.

In una delle scene si scopre ora che la forma della prigione ricrea alla perfezione il logo dell’Impero, elemento che funziona molto bene anche a livello metaforico per rappresentare il sistema creato dall’Imperatore nei vari angoli della galassia, con ognuno con un posto stabilito da chi ha il potere e controllato dalla paura, alle prese con la possibile morte che sembra l’unica via di fuga dalle rete dell’Impero.

Il protagonista interpretato da Diego Luna, tuttavia, si rende conto che l’Impero non può controllare tutto ed è possibile trovare un modo per uscire dal sistema imperiale.

Il sito Screen Rant sottolinea inoltre come Stellan Skarsgård venga mostrato quasi in stile Darth Vader nel film L’impero colpisce ancora, ed è inoltre consapevole di essere diventato tutto ciò contro cui lotta, avendo usato strumenti come paura, rabbia, odio e sofferenza per provare a raggiungere i suoi obiettivi. Luthen ne è consapevole e dichiara che sta lottando per l’alba della ribellione, convinto che non potrà però vederla. In Rogue One sarà poi Jyn Erso a dichiarare che la ribellione è costruita sulla speranza, stesso elemento alla base del primo film di Guerre Stellari.

I colori degli abiti indossati dai prigionieri che cercano di evadere sono poi simili a quelli indossati dai piloti degli X-Wing dell’Alleanza Ribelle.

Alla fine della puntata si assiste infine a Cassian Andor e Ruescott Melshi, un altro dei ribelli che apparirà nel film Rogue One, m entre fuggono insieme.

Che ne pensate degli easter egg presenti nell’episodio 10 di Andor? Avete notato altri dettagli?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ScreenRant