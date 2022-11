Andor: Melshi non era inizialmente coinvolto in Rogue One, è apparso grazie alle riprese aggiuntive

Durante gli ultimi episodi di Andor, il protagonista ha incontrato Melshi, interpretato nuovamente da Duncan Pow.

Melshi è una parte importante della storia di Cassian, ma Pow ha recentemente rivelato a The Playlist che non si è unito a Rogue One fino alle riprese aggiuntive:

Ho avuto una parte in Rogue One originariamente come pilota di caccia. Sono stato coinvolto nella produzione originale in vari ruoli all’inizio, e poi mi sono presentato per le riprese, e all’improvviso, dopo aver avuto una conversazione con Tony Gilroy sul buddismo, stranamente, ho scoperto che il personaggio di Melshi era stato inserito in alcune delle cose di Rogue One… Sono davvero entrato a far parte della storia grazie alle riprese aggiuntive.A volte nella vita, sei nel posto giusto al momento giusto.

L’attore ha anche commentato il suo ritorno in Andor:

Ci speri sempre. Quindi, quando ho sentito parlare per la prima volta di Andor, ero davvero ottimista sul fatto che avrei potuto essere coinvolto, e sì, Tony mi ha chiamato proprio mentre stavo per andare in vacanza in Sud America, e mi ha detto: “Vai e divertiti e ci incontreremo quando tornerai a Londra.” Ricordo che mi chiese: ‘Sei in forma?’ e gli risposi: ‘Certo, sono in forma’, non ho mica passato tutto il lockdown in giardino con mia madre, bevendo gin tonic. Quindi, ho avuto un periodo di tempo molto breve per rimettermi in forma.

Andor è disponibile dallo scorso 21 settembre in esclusiva su Disney+ e sarà composta da ben 12 episodi, che verranno seguiti da una seconda stagione sempre da 12 episodi (le cui riprese inizieranno in autunno) che ci condurrà agli eventi di Rogue One.

Nel cast oltre a Diego Luna anche Genevieve O’Reilly, Forest Whitaker, Stellan Skarsgård (Dune), Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (The Witcher 3: Wild Hunt), Kyle Soller (Poldark), e Robert Emms (Chernobyl).

Fonte: Comic Book