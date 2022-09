Andor: Genevieve O’Reilly parla dell’eredità di Mon Mothma

Nell’episodio 4 di Andor ha fatto la sua apparizione Mon Mothma interpretata da Genevieve O’ Reilly.

L’attrice ha parlato del peso dell’eredità del ruolo, che fu di Carolina Blakiston in Star Wars Episodio VI:

Conosciamo Mon Mothma, l’abbiamo vista in diversi episodi di Star Wars. Sappiamo che è una figura pubblica. Sappiamo che è una nobile. Sappiamo che è regale. Il punto in cui la iniziamo a vedere in Andor è in un posto così diverso da dove l’abbiamo sempre vista. È così lontana da quel bunker di Yavin, è immersa nell’Impero. Sta navigando in una classe politica nell’alta società. Ha un aspetto diverso . Si sente diversa. Sta gestendo e ha un mondo politico molto dominato dagli uomini. E la sua voce in opposizione è molto solitaria. Quindi vediamo una donna che si oppone. Vediamo una donna che non viene ascoltata. Una donna che è sopraffatta da un’autocrazia e da un impero molto pericoloso e in movimento.

Sebbene O’Reilly abbia interpretato il ruolo per molto più tempo e con molto più tempo sullo schermo sia in live-action che in animazione, ha detto che si è sempre ispirata al lavoro di Blakiston nel film Star del 1983:

Torno sempre sul lavoro di Caroline. Sai, quando l’ho interpretata per la prima volta, quando ero un attrice molto giovane, ho studiato quella scena de Il ritorno dello Jedi ancora, ancora, e ancora, perché sentivo di doverlo fare. Devi essere davvero rispettosa del lavoro perché è stata lei a crearla. Quindi, ho lavorato molto duramente quando stavo lavorando ne La vendetta dei Sith per prestare molta attenzione e renderle omaggio come attrice. Ho continuato a tornare su quel film perché Caroline l’ha creata con George Lucas, e ho grande rispetto del fatto che all’inizio degli anni ’80 George scrisse una donna leader di un’Alleanza Ribelle. Detto questo, era ambiziosa allora come lo è ora. Quindi sono desiderosa di darle corpo. Sono desiderosa di vedere quella donna e di riempire i panni di questa donna che amo.

Andor è disponibile dallo scorso 21 settembre in esclusiva su Disney+ e sarà composta da ben 12 episodi, che verranno seguiti da una seconda stagione sempre da 12 episodi (le cui riprese inizieranno in autunno) che ci condurrà agli eventi di Rogue One.

Nel cast oltre a Diego Luna anche Genevieve O’Reilly, Forest Whitaker, Stellan Skarsgård (Dune), Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (The Witcher 3: Wild Hunt), Kyle Soller (Poldark), e Robert Emms (Chernobyl).

