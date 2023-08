Tra le fonti di ispirazione della serie Andor, il progetto prequel del film Rogue One, c’è anche la saga di James Bond.

Mohen Leo, supervisore degli effetti speciali, ha infatti raccontato a Variety:

Parlando con Tony Gilroy, una delle fonti di ispirazione è stata che la nave di Luthen è quello che era l’Aston Martin per James Bond. Ha tutte queste armi nascoste e gadget, quindi può sembrare una normale nave da carico. Quello è stato il punto di partenza.

Tutti gli episodi della prima stagione Andor sono disponibili in esclusiva su Disney+. La stagione 2, che sarà composta da 12 episodi ci condurrà agli eventi di Rogue One.

Nel cast oltre a Diego Luna anche Genevieve O’Reilly, Forest Whitaker, Stellan Skarsgård (Dune), Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (The Witcher 3: Wild Hunt), Kyle Soller (Poldark), e Robert Emms (Chernobyl).

Che ne pensate della scelta di usare la saga di James Bond come fonte di ispirazione per la nave di Luthen in Andor?

