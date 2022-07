Andor: nuova immagine e dettagli sulla serie tv prequel di Rogue One

La prossima serie di Star Wars sarà Andor e sarà ambientata cinque anni prima di Rogue One. Empire ha pubblicato una nuova immagine con protagonisti Diego Luna e Stellan Skarsgård.

Parlando alla Star Wars Celebration, l’ideatore della serie Tony Gilroy ha fornito ulteriori dettagli sulla finestra di tempo della prima stagione, svelando che la prima stagione coprirà un anno, mentre nella seconda ogni gruppo di tre episodi coprirà uno degli altri quattro anni che ci separano da Rogue One:

La portata della serie tv è così enorme. I registi lavorano in blocchi di tre episodi, quindi abbiamo realizzato quattro blocchi nella prima stagione di tre episodi ciascuno. Abbiamo guardato ciò che avevamo e detto: ‘Wow, sarebbe davvero interessante se tornassimo e usassimo ogni blocco per rappresentare un anno. Ci avvicineremo di un anno a Rogue One con ogni blocco.” Da un punto di vista narrativo, è davvero emozionante poter lavorare su qualcosa in cui si gira il venerdì, sabato e domenica, e poi si salta all’anno successivo.

Andor uscirà il 31 agosto in esclusiva su Disney+ e sarà composta da ben 12 episodi, che verranno seguiti da una seconda stagione sempre da 12 episodi che ci condurrà agli eventi di Rogue One (le riprese inizieranno in autunno).

Nel cast oltre a Diego Luna anche Genevieve O’Reilly, Forest Whitaker, Stellan Skarsgård (Dune), Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (The Witcher 3: Wild Hunt), Kyle Soller (Poldark), e Robert Emms (Chernobyl).

Fonte: Empire Online