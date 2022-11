Andor: i primi episodi trasmessi in tv per spingere il finale su Disney+

Che Andor non stia brillando in termini di ascolti è un dato ormai sotto gli occhi di tutti coloro i quali seguono gli aggiornamenti Nielsen. Disney non comunica regolarmente i dati sulle visualizzazioni dei contenuti in onda su Disney+, a meno che non siano stellari (e comunque senza entrare mai nel dettaglio), ma la decisione di trasmettere i primi due episodi della serie sui propri canali televisivi lineari e via cavo dimostra chiaramente la volontà di dare la massima visibilità a una serie la cui accoglienza da parte della critica è veramente ottima. E che, grazie al passaparola, sta acquistando notevole stima da parte dei fan.

In vista del finale, durante il weekend lungo del Ringraziamento, Disney trasmetterà quindi le prime due puntate sui seguenti canali americani, inclusa la piattaforma streaming Hulu (che ha 45 milioni di abbonati, solo alcuni dei quali in bundle con Disney+):

ABC: mercoledì 23 novembre, 9 p.m. ET

FX: giovedì 24 novembre, 9 p.m. ET

Freeform: venerdì 25 novembre, 9 p.m. ET

Hulu: disponibile dal 23 novembre al 7 dicembre

Il finale in due parti sarà disponibile su Disney+ proprio mercoledì 23 novembre.

Ricordiamo che la seconda e ultima stagione della serie ha già ricevuto il via libera, le riprese partiranno nelle prossime settimane.

