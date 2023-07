Le riprese della stagione 2 di Star Wars: Andor sono ancora in corso nonostante lo sciopero degli attori e degli sceneggiatori, sfruttando a proprio favore la scelta di girare gli episodi nel Regno Unito, ma la produzione dovrebbe presto andare in pausa.

Molti membri del cast lavorano infatti seguendo le regole di Equity, il sindacato britannico, e richiando di andare incontro a una violazione dei loro contratti se non si presentassero sul set. Ai Pinewood Studios si sta continuando a lavorare senza il coinvolgimento di chi è membro di SAG-AFTRA, ma non è chiaro se sarà possibile concludere il lavoro previsto sulla seconda stagione. Le riprese, secondo le fonti di Deadline, potrebbero così interrompersi poco prima della propria conclusione.

Tony Gilroy, che è in sciopero come membro del sindacato degli sceneggiatori, aveva recentemente difeso le proteste dichiarando:

Penso che SAG e WGA stiano cercando di preservare la nostra industria. In un modo strano, siamo diventando noi creatori e interpreti… I membri della comunità creativa stanno diventando i protettori di questo settore, questa enorme industria che le persone amano.

Fonte: Deadline

