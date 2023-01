Andor: Sam Witwer sostiene una teoria dei fan sul suo personaggio nella serie

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Sam Witwer ha sostenuto una teoria dei fan della saga di Star Wars legata alla prima stagione della serie Andor.

Su Twitter si è infatti diffusa un’ipotesi riguardante il legame tra lo show con star Diego Luna e i film diretti da George Lucas.

Il protagonista è lo stormtrooper interprestato da Witwer che arresta Cassian su Niamos per un crimine che non ha commesso. Dopo il suo arresto il giovane alimenta una rivoluzione in prigione, ritorna nel suo pianeta natale e si unisce ufficialmente alla Ribellione. Gli eventi condurranno quindi alla missione raccontata nel film Rogue One: A Star Wars Story in cui si assiste al furto dei piani della Morte Nera.

Lo stormtrooper sarebbe quindi il vero colpevole della prima grande sconfitta dell’Impero, idea che Sam considera, almeno secondo la risposta data via Twitter, canonica.

Witwer aveva già partecipato alla saga di Star Wars collaborando alla realizzazione del gioco The Force Unleashed, in cui ha il ruolo di Starkiller, l’apprendista segreto di Darth Vader. Sam ha poi dato voce a Darth Maul nelle serie animate The Clone Wars, Rebels e lo ha portato di nuovo sugli schermi in occasione del film Rogue One: A Star Wars Story.

L’attore ha dato voce anche ad altri pesonaggi, tra cui l’Imperatore Palpatine, nei videogiochi e nei vari progetti animati.

