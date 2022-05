debutterà su Disney+ a fine agosto e quest’oggi sono stati svelati alcuni deglidella prima stagione.

La Writers Guild of America ha svelato che oltre ad aver ideato la serie tv, Tony Gilroy scriverà gli episodi dall’1 al 3. Al suo fianco, suo fratello Dan Gilroy, i cui lavori precedenti includono Lo Sciacallo e Kong: Skull Island, scriverà gli episodi 5 e 6. Infine Stephen Schiff, conosciuto per il suo lavoro su The Americans, ha scritto l’episodio 7 di Andor. Tuttavia restano da scoprire gli sceneggiatori dei sei episodi mancanti.

Andor uscirà il 31 agosto in esclusiva su Disney+ e sarà composta da ben 12 episodi (che si svolgeranno nell’arco di un anno), che verranno seguiti da una seconda stagione sempre da 12 episodi che ci condurrà agli eventi di Rogue One (le riprese inizieranno in autunno).

Nel cast oltre a Diego Luna anche Genevieve O’Reilly, Forest Whitaker, Stellan Skarsgård (Dune), Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (The Witcher 3: Wild Hunt), Kyle Soller (Poldark), e Robert Emms (Chernobyl).

Cosa ne pensate degli sceneggiatori che lavoreranno ad Andor? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Trovate tutte le notizie relative alla nuova serie di Star Wars nella nostra scheda.

Fonte: Screen Rant