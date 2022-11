Andor stagione 2: secondo Tony Gilroy un ritorno di Andy Serkis è possibile

Uno dei personaggi più amati della stagione 1 di Andor è sicuramente Kino Loy, interpretato da Andy Serkis. I fan si sono chiesti se l’attore tornerà nella stagione 2, le cui riprese sono al momento in corso.

Interrogato da /Film sul destino di Kino, il creatore della serie Tony Gilroy ha risposto molto sinteticamente:

Qualche settimana fa, il regista degli episodi con Serkis, Toby Haynes aveva parlato del ritorno del personaggio:

Oh mio Dio, vorrei saperlo. Sono un fan come voi da qui in poi, quindi che torni o meno in questa stagione, non lo so. Penso che sia una questione aperta con quello che succede alla sua trama. Di certo non è stato ucciso. Questa è la cosa interessante della scrittura di Tony Gilroy. Se non sei morto, allora chissà cosa succederà al tuo personaggio. Quindi il suo ritorno potrebbe avvenire.