Avetrana, Disney+ conferma lo stop alla serie dopo la decisione del tribunale: non uscirà più il 25 ottobre

Pubblicazione: 24 ottobre alle 11:23

A poche ore dall'annuncio che il comune di Avetrana ha ottenuto dal tribunale di Taranto la sospensione della messa in onda di Avetrana - Qui non è Hollwyood, presentata alla Festa del Cinema di Roma, arriva la conferma da parte di Disney+ che la serie non verrà più lanciata in streaming il 25 ottobre.

La vicenda nasce dall'azione del sindacoconvinto che la risonanza mediatica avrebbe danneggiato l'immagine della cittadina pugliese. Il primo cittadino ha quindi presentato un ricorso d'urgenza chiedendo "la sospensione immediata della messa in onda e la visione preliminare della serie per appurare se l’associazione del nome della cittadina all’adattamento cinematografico susciti una portata diffamatoria rappresentandola quale comunità ignorante, retrograda, omertosa, eventualmente dedita alla commissione di crimini efferati di tale portata, contrariamente alla realtà".

Il giudice ha fissato l'udienza di comparizione delle parti il 5 novembre. Prima di allora, la serie non potrà uscire.

Ci dispiace comunicare che il lancio della serie attualmente intitolata Avetrana - Qui non è Hollywood su Disney+ è stato rinviato. Vi aggiorneremo non appena avremo una nuova data di lancio. Grazie per la vostra pazienza.

Disney+ ha pubblicato un commento ufficiale sui social:

L'enfasi sul fatto che la serie è "attualmente" intitolata Avetrana - Qui non è Hollywood lascia intuire che la richiesta del Sindaco di cambiare titolo alla serie potrebbe essere presa in considerazione per sbloccare il suo lancio. Nel frattempo, sui social moltissimi si sono indignati per la decisione del tribunale: