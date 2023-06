Tony Gilroy ha svelato che nella stagione 2 di Andor ci sarà più di un cameo legato alla saga di Star Wars.

Il creatore della serie con protagonista Diego Luna ha spiegato:

La risposta è sì. E ce ne sono alcuni che sono inevitabili, altri che sono sorprendenti, altri che non possiamo avere per vari motivi… Ma si sa in un certo senso chi è in ballo.

Gilroy ha ribadito:

Certamente sapete chi sarà su Yavin 4. Cassian e Mon Mothma hanno una scena insieme in Rogue One. Quindi sì… E il calendario è inevitabile, in qualche modo, per le persone in questa convention, per le persone che conoscono realmente questi cinque anni, ci sono dei grandi eventi in calendario a cui dobbiamo prestare attenzione. E lo faremo.

Tra i personaggi che appariranno sicuramente ci sarà K2SO, droide che ha un ruolo importante in Rogue One. Negli anni che verranno portati sugli schermi ci sono poi un genocidio compiuto dall’Impero che spinge Mon Mothma a lasciare Coruscant e formare l’alleanza dei ribelli.

Per ora bisogna quindi attendere prima di scoprire quali cameo della saga di Star Wars saranno presenti nella stagione 2 di Andor.

Che ne pensate? Quale personaggi appariranno?

Potete trovare tutte le informazioni e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: The Direct

I film e le serie imperdibili