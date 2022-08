Andor: il tema musicale avrà dei cambiamenti in ogni puntata

Il tema musicale di Andor, in arrivo il 21 settembre sugli schermi di Disney+, cambierà leggermente in ogni puntata, come ha rivelato Tony Gilroy.

Nei materiali promozionali del film, lo showrunner del nuovo progetto ambientato nell’universo di Star Wars ha parlato del lavoro compiuto da Nicholas Britell.

Gilroy ha raccontato:

Un giorno sono andato a casa di Nic e ci ha suonato il tema. Ho reagito pensando ‘O mio dio, quello è il nostro tema!’. Ho chiamato Kathy Kennedy per dirle ‘Abbiamo un tema musicale!’. Nessuna delle sequenze di apertura è uguale alle altre e ogni versione ha una diversa partitura per l’orchestra, un’interpretazione completamente diversa per il nostro tema che Nic ha fatto. Ce ne saranno dodici nella serie. Sono certo che le persone li analizzeranno e capiranno cosa ha fatto. Penso siano assolutamente meravigliosi.

Lo showrunner ha proseguito ricordando:

La musica nell’universo di Star Wars è assolutamente ed essenzialmente identificata con John Williams. Ci inchiniamo a lui, ma noi prenderemo una direzione diversa. Avevamo bisogno di un vocabolario completamente nuovo. Stiamo realizzando un nuovo vocabolario dal punto di vista visivo, narrativo, per quanto riguarda il casting, tutte queste cose… Quindi lo abbiamo fatto anche dal punto di vista musicale. Nic Britell non solo era disponibile, ma anche interessato. Nic è uno dei migliori compositori attualmente.

Che ne pensate del fatto che il tema musicale di Andor sarà diverso in ogni puntate della serie? Lasciate un commento!

Nel cast della serie, oltre al protagonista Diego Luna, ci sono anche Genevieve O’Reilly, Forest Whitaker, Stellan Skarsgård (Dune), Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (The Witcher 3: Wild Hunt), Kyle Soller (Poldark), e Robert Emms (Chernobyl).

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook