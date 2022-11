Andor: cosa succede nella scena dopo i titoli di coda del finale?

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il finale della prima stagione di Andor è disponibile da qualche ora su Disney+, e si conclude con una scena dopo i titoli di coda. Ovviamente se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura se non volete rischiare spoiler.

Prima dei titoli di coda, dopo la rivolta di Ferrix, Cassian raggiunge Luthen e gli chiede di portarlo con lui, con quest’ultimo che decide di accettare la proposta.

Dopo i titoli di coda scopriamo finalmente cosa stavano creando i prigionieri di Narkina 5: si tratta di giunture per uno degli strati del laser distruttore della Morte Nera. L’episodio finale di Andor si conclude infatti con un’inquadratura del pianeta artificiale, che sta per essere ultimato. Vi ricordiamo che il laser verrà testato proprio in Rogue One.

Tutti gli episodi di Andor sono disponibili in esclusiva su Disney+. Sono in corso le riprese della stagione 2, che sarà composta da 12 episodi e ci condurrà agli eventi di Rogue One.

Nel cast oltre a Diego Luna anche Genevieve O’Reilly, Forest Whitaker, Stellan Skarsgård (Dune), Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (The Witcher 3: Wild Hunt), Kyle Soller (Poldark), e Robert Emms (Chernobyl).

