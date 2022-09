Andor: Tony Gilroy racconta la genesi della serie e spiega perché non appariranno mai Jedi

Questo giovedì, ha debuttato su Disney+, Andor [LEGGI LA RECENSIONE], nuova serie dell’universo di Star Wars. Per l’occasione, in un’intervista con Rolling Stone, lo showrunner Tony Gilroy ha raccontato la genesi della serie. Dopo che Rogue One (di cui Gilroy è stato co-sceneggiatore e curatore delle riprese aggiuntive) è diventato il progetto di Star Wars dell’era Disney più universalmente amato, il regista ricorda una sensazione di “euforia e senso di avere infinite possibilità” alla Lucasfilm. L’amministratore delegato della compagnia, Kathleen Kennedy, ha presto espresso il suo interesse per un seguito della storia in forma di prequel e, una volta che Disney+ e il successo di The Mandalorian hanno aperto le porte alla narrazione seriale all’interno dell’universo, una serie su Andor è diventata una priorità assoluta. “Con Kathy abbiamo fatto brainstorming“, racconta Gilroy. “‘Puoi fare questo? Puoi fare quello?’ La galassia è enorme. Ci sono miliardi di creature che vivono la loro vita. E finora la narrazione si è concentrata su un singolo gruppo di persone in una trama centralizzata. Sembrava che ci fossero infinite possibilità di allontanarsi da questo”.

L’obiettivo più ampio di Andor è mostrare la nascita della ribellione contro l’Impero, una rivolta che esiste a malapena quando inizia la narrazione dello show. “È davvero ‘Venti di Guerra’: la guerra sta arrivando“, dichiara lo showrunner, riferendosi alla celebre miniserie televisiva del 1983 con al centro gli avvenimenti che diedero inizio alla Seconda Guerra Mondiale. “Questa è la cosa realistica che Star Wars otterrà“, aggiunge Diego Luna, protagonista della serie. “Stiamo sottolineando che il cambiamento e la rivoluzione avvengono quando le persone normali decidono di fare qualcosa. Si tratta di persone normali che cercano di sopravvivere nel periodo più buio della galassia e scoprono di non farcela più. Si tratta di un sistema che sta soffocando la società“.

Nel corso delle due stagioni di Andor non appariranno inoltre mai degli Jedi. Spiega Gilroy:

Questo è un argomento ampiamente assimilato. Se ci pensate, la maggior parte degli esseri della galassia non conosce i Jedi e non ha mai visto una spada laser. Questo argomento e la famiglia reale di Star Wars sono stati trattati a lungo. È come se ci fosse un ristorante e noi fossimo in cucina. Questo è quello che succede sotto le altre cose.

Trovate tutte le notizie relative alla nuova serie di Star Wars nella nostra scheda.

Cosa ne pensate delle parole di Tony Gilroy su Andor? Ditecelo nei commenti!

FONTE: Rolling Stone