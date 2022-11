Andor: Tony Gilroy svela che ha avuto difficoltà nel trovare i registi per realizzare la stagione 2

Tony Gilroy ha rivelato che ha avuto dei problemi nel trovare i registi che realizzeranno la stagione 2 di Andor.

Lo showrunner, intervistato da The Hollywood Reporter, ha infatti svelato che Benjamin Caron, Toby Haynes e Susanna White non torneranno dietro la macchina da presa delle nuove puntate.

Gilroy ha raccontato:

Avere dei registi è davvero difficile. Ci sono molte produzioni che stanno cercando di ottenere l’impegno delle stesse persone in contemporanea. E c’è solo un numero limitato di filmmaker. Non è facile realizzare questo show. Non puoi imparare facendo questo lavoro, non possiamo assumderci troppi rischi. Le persone devono avere una certa esperienza, quindi il gruppo di persone da tenere in considerazione è ancora più ristretto.

Tony ha ribadito:

Ci sono miliardi di show e tutti stanno cercando di aggiudicarsi le persone. In più molte persone hanno degli ostacoli psicologici. Dicono: ‘Oh, non voglio realizzare la stagione 2’. E noi rispondiamo ‘Questa non è una seconda stagione, è qualcosa di completamente diverso’. Quindi avere dei registi coinvolti richiede molto lavoro, è più difficile di quanto pensassi.

Lo showrunner ha ad esempio ricordato che Caron sta realizzando il thriller Sharper, mentre Haynes è coinvolto nella nuova stagione di Black Mirror e non poteva assicurare in tempi brevi la sua disponibilità. Il compito di girare le puntate della seconda stagione è però stato affidato a un gruppo di grande esprienza: Ariel Kleiman (Yellowjackets), Janus Metz (Borg vs McEnroe) e Alonso Ruizpalacios (Narcos: Messico).

Andor è disponibile dallo scorso 21 settembre in esclusiva su Disney+ ed è composta da ben 12 episodi, che verranno seguiti da una seconda stagione sempre da 12 episodi (le cui riprese inizieranno in autunno) che ci condurrà agli eventi di Rogue One.

Nel cast oltre a Diego Luna anche Genevieve O’Reilly, Forest Whitaker, Stellan Skarsgård (Dune), Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (The Witcher 3: Wild Hunt), Kyle Soller (Poldark), e Robert Emms (Chernobyl).

