sarà la prossima serie di Star Wars ad arrivare in streaming e Tony Gilroy, showrunner del progetto, ha parlato delladel progetto, oltre a rivelarne nuovi dettagli.

Il regista ha spiegato a ComicBook:

Abbiamo sempre pensato sarebbe stato interessante prendere qualcuno che era così realizzato in Rogue One, che ha così tante abilità. Andor è ovviamente un leader, un seduttore ed è in grado di cambiare la sua mente, ed è creativo e inoltre pieno di sentimento e si sacrificherà per la galassia. E ho pensato ‘Se si potesse iniziare la storia cinque anni prima, quale sarebbe il percorso più lungo che potrebbe fare?’. Quindi l’abbiamo messo in un grande buco quando iniziamo. Cinque anni prima è un uomo davvero diverso. Quindi guardando vuoi che le persone cambino.