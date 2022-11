Andor: Tony Gilroy svela dove si posizionerà la stagione 2 nella timeline di Star Wars

Tony Gilroy, creatore della serie, ha confermato a che punto della timeline della saga di Star Wars si inserirà la stagione 2 di Andor.

Il regista, intervistato da Collider, ha raccontato, parlando del secondo capitolo della storia:

Sarà ambientato un anno dopo quello che avete appena visto. Saranno successe molte cose in quel periodo di tempo.

I prossimi episodi, in arrivo nel 2024 sugli schermi di Disney+, condurranno gli spettatori all’inizio di Rogue One e permetteranno di scoprire cosa accadrà a personaggi come Mon Mothma e Luthen.

Che ne pensate della timeline della stagione 2 di Andor? Lasciate un commento!

Andor è disponibile dallo scorso 21 settembre in esclusiva su Disney+ ed è composta da ben 12 episodi, che verranno seguiti da una seconda stagione sempre da 12 episodi (le cui riprese inizieranno in autunno) che ci condurrà agli eventi di Rogue One.

Nel cast oltre a Diego Luna anche Genevieve O’Reilly, Forest Whitaker, Stellan Skarsgård (Dune), Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (The Witcher 3: Wild Hunt), Kyle Soller (Poldark), e Robert Emms (Chernobyl).

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Collider