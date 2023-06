Tony Gilroy voleva utilizzare per la prima volta nella saga di Star Wars la parola Fuck nella serie Andor in occasione della puntata del funerale di Maarva (Fiona Shaw), la madre adottiva del protagonista interpretato da Diego Luna.

Nel momento del funerale, dove si riunisce la maggior parte della popolazione di Ferrix, un messaggio pre-registrato olografico avrebbe potuto far sentire per la prima volta nella storia della saga l’imprecazione, poi sostituita con “Fight the empire!”.

Il team della produzione e il regista Benjamin Caron avevano però cercato in tutti i modi di far esclamare al personaggio “Fuck the empire!”. Il filmmaker ha dichiarato:

La Disney non ci ha permesso di farlo. Quindi l’abbiamo cambiato in ‘Lottate contro l’impero’. Mi ricordo di aver telefonato a Tony Gilroy dicendo: ‘Riusciremo a farla franca?’.

Il creatore della serie, pur di provare a convincere lo studio, “aveva scritto un documento legale” in cui si spiegava perché era “economicamente prudente e il motivo per cui pensava fosse una buona idea”.

