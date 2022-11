Andor: Tony Gilroy racconta la scena del finale di cui va più orgoglioso

Tony Gilroy ha parlato della scena del finale di Andor di cui va più orgoglioso, svelandone alcuni retroscena. Ovviamente non proseguite nella lettura se non avete ancora visto l’episodio.

In una recente intervista su StarWars.com, Gilroy ha detto che la scena di cui va più orgoglioso è quando Cassian ascolta il manifesto della ribellione scritto da Nemik:

Una delle cose di cui sono più felice e orgoglioso nello show è quando Diego Luna ascolta il manifesto [di Nemik. Lo ascolta quella notte prima del funerale. E Nemik, nel manifesto, dice: “Vinceremo perché l’oppressione è innaturale e la libertà è una cosa naturale”. E ha un intero grande discorso su come gli atti di ribellione stanno spuntando in tutta la galassia. Tutte le persone che sono là fuori cercano di organizzare una ribellione, e sono tutte atomizzate e disperse. E quindi la serie tv riguarda davvero il guardare questa cosa fondersi, e alla fine ci uniremo su Yavin. Le conseguenze di ciò sono positive e negative per le persone che hanno contribuito di più a realizzarlo.

Tutti gli episodi di Andor sono disponibili in esclusiva su Disney+. Sono in corso le riprese della stagione 2, che sarà composta da 12 episodi e ci condurrà agli eventi di Rogue One.

Nel cast oltre a Diego Luna anche Genevieve O’Reilly, Forest Whitaker, Stellan Skarsgård (Dune), Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (The Witcher 3: Wild Hunt), Kyle Soller (Poldark), e Robert Emms (Chernobyl).

