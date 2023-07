Il giornalista Andrea Purgatori è morto oggi, 19 luglio 2023, all’età di 70 anni a causa di una malattia fulminante.

L’annuncio è stato compiuto dai figli Edoardo, Ludovico, Victoria e dalla famiglia con un comunicato rilasciato all’ANSA.

Il giornalista ha lavorato a lungo per il Corriere della Sera occupandosi di intelligence, terrorismo e criminalità, concentrandosi in particolare sulla strage di Ustica del 1980.

Nella sua carriera Purgatori ha inoltre condotto con successo programmi televisivi come Atlantide per La7 ed era docente di sceneggiatura e consigliere degli autori. Tra i suoi impegni più recenti quello nella docuserie Vatican Girl, dedicato al caso di Emanuela Orlandi.

I familiari hanno dichiarato:

Una mente brillante che ricordiamo recentemente nella trasmissione di La 7 Atlantide dove era autore e conduttore e in tempi più remoti come inviato in zone di guerra e autore delle più importanti inchieste giudiziarie italiane, poi ancora autore e sceneggiatore di tanti film e fiction televisive tra cui Il Muro di Gomma, Fortapasc e Il Giudice Ragazzino.

Online La7 ha condiviso alcuni omaggi e ricordi di Andrea Purgatori:

Addio #AndreaPurgatori, l'annuncio di Giorgio Mulé alla Camera: "È venuto a mancare un grande giornalista, ed anche un amico". Poi il lungo applausohttps://t.co/lTmsDDwvP1 — La7 (@La7tv) July 19, 2023

Fonte: Ansa