Joel McHale sarà il protagonista di Animal Control, la nuova commedia di Fox Entertatinment di cui sarà anche produttore esecutivo.

Animal Control, creata da Bob Fisher, Rob Greenberg e Dan Sterling, è stata sviluppata pensando a McHale come protagonista fin dall’inizio. L’attore è stato contattato per recitare in Animal Control subito dopo che la serie è stata ordinata a fine luglio. L’accordo ha richiesto mesi di trattative ed è ora concluso.

La serie seguirà un gruppo di lavoratori del controllo animali le cui vite sono complicate dal dover avere a che fare con gli umani. McHale interpreterà Frank, un eccentrico e supponente ufficiale del controllo animali che potrebbe non essere andato al college, ma è ancora la persona più colta del gruppo. Frank, un ex poliziotto, ha cercato di smascherare la corruzione nel suo dipartimento, ma i suoi sforzi lo hanno fatto licenziare, il che potrebbe spiegare perché è così cinico e burbero. Ha una capacità quasi sovrumana di capire gli animali ma non la stessa con gli umani.

Fonte: Deadline