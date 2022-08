Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Animal Kingdom si è conclusa con la stagione 6 e la showrunner Daniele Nathanson ha ora commentato il finale.

La puntata, andata in onda su TNT, ovviamente non è ancora disponibile in Italia, quindi se non volete anticipazioni non proseguite con la lettura.

Nell’epilogo della storia Pope perde la vita dopo aver salvato J. Daniele ha quindi sottolineato:

Lui è un assassino. Non puoi farla franca. Non dovresti. E anche lui lo sa perché è l’anima della serie, che è una specie di concetto perverso considerando chi era all’inizio.

La showrunner ha spiegato che, in un certo senso, per il personaggio è quasi un lieto fine:

Non era necessariamente quello a cui stavamo pensando, ma è un luogo pacifico… Quella libertà da Smurf, libertà da quello che ha fatto a Julia. Non posso discutere sul fatto che sia un sollievo essere uscito da una certa tortura psicologica che abbiamo tutti visto nelle ultime stagioni.

Nathanson ha però sottolineato:

Detto questo non si è suicidato e voglio essere molto chiara su questo elemento perché è davvero importante. Non l’ha fatto. Le persone potrebbero chiedersi ‘Di cosa è morto?’. Gli hanno sparato e si è tolto un localizzatore. Penso che sia morto a causa di un infarto o problema di cuore. Quella sensazione poetica era quella. E stava perdendo sangue da tutto il giorno.

Che ne pensate delle dichiarazioni della showrunner sul finale di Animal Kingdom? Lasciate un commento!

Fonte: TVLine