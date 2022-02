Il romanzoscritto da Liane Moriarty, già autrice di, diventerà unatargata Peacock.Heyday Television, di proprietà di Universal International Studios, ha ottenuto i diritti del romanzo che è stato pubblicato nel settembre 2021 e ha già venduto oltre un milione di copie.

La storia raccontata tra le pagine ha al centro i Delaney che, dall’esterno, sembrano una famiglia invidiabile. Gli ex allenatori di tennis Joy e Stan sono genitori di quattro figli, ormai adulti. Dopo cinquanta anni di matrimonio hanno finalmente venduto la loro famosa accademia e sono pronti per godersi quelli che dovrebbero essere i migliori anni della loro vita. Quando Joy scompare, tuttavia, i suoi figli sono costretti a riesaminare il matrimonio dei loro genitori e la storia della loro famiglia con uno sguardo nuovo.

Melanie Marnich adatterà il romanzo per lo schermo e sarà inoltre coinvolta come produttrice esecutiva e showrunner. Nel team della produzione ci sono anche David Heyman e la scrittrice.

Susan Rovner ha dichiarato:

Apple Never Fall è l’ultimo romanzo blockbuster di Liane Moriarty e dal momento in cui abbiamo sentito il pitch, sapevamo che sarebbe stato un mystery con al centro una famiglia molto intrigante e coinvolgente. David Heyman, Melanie Marnich, che ha in precedenza fatto parte del team di autori di show come The OA eThe Affair, e Universal International Studios sono i partner perfetti per immergerci nei segreti più oscuri della famiglia Delaney e non potremmo essere più entusiasti nel portare questa serie in vita per il pubblico di Peacock.