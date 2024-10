Grey's Anatomy: una clip della docuserie sull'autrice Elisabeth Finch, che ha finto di avere un cancro

Pubblicazione: 15 ottobre alle 12:34

Peacock ha condiviso una clip della docuserie in tre parti Anatomy of Lies, in cui si racconta la storia vera della sceneggiatrice e produttrice Elisabeth Finch che, durante gli anni trascorsi sul set di Grey's Anatomy, ha finto di avere un cancro.

Questa è arte performativa. Si presentava a lavoro con una testa rasata e un colorito quasi verde. Sembrava vivesse in un microonde. Stava mangiando questi cracker e bevendo ginger ale, andando in bagno per prendersi delle pause per vomitare a causa della chemioterapia.

Andy Reaser, che era nel team del medical drama, ha spiegato che nessuno aveva messo in dubbio le sue dichiarazioni perché era davvero convincente:

Reaser è rimasto particolarmente sconvolto perché ha conosciuti Finch per anni e ha dovuto ripensare a ben otto anni di interazioni per capire quanto accaduto, senza tuttavia riuscirci del tutto.

Finch, nel 2022 ha ammesso di aver mentito e di non aver mai avuto un tumore, e che si trattava solo di una delle tante menzogne che aveva raccontato su sé stessa.

Anatomy of Lies è stato diretto da Evgenia Peretz, che ha scritto anche l'articolo di Vanity Fair da cui è tratta la docuserie, insieme a David Schisgall.