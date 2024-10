Le regole del delitto perfetto: Viola Davis ricorda l'iconica scena in cui Annalise si toglie la parrucca

Pubblicazione: 19 ottobre alle 12:00

L'episodio 4 della prima stagione della serie Le regole del delitto perfetto è andato in onda il 16 ottobre 2014 sugli schermi americani proponendo una scena memorabile con protagonista Viola Davis. Nella sequenza Annalise Keating rimuove infatti la parrucca e i gioielli che indossa mentre si strucca, facendo quindi emergere un'immagine ben diversa da quella proposta in aula di tribunale o in classe davanti ai suoi studenti.

Il creatore ella serie, Peter Nowalk, ha spiegato:

Storia vera: l'unica richiesta di Viola quando ha accettato di recitare nella serie era di vedere Annalise senza la sua parrucca. Ho detto: 'Ovviamente, sembra fantastico'. Solo dopo aver visto l'episodio ne ho capito l'impatto. La performance di Viola era così vulnerabile, rivelatrice, sorprendente, affascinante… Ma era inoltre realistica in un modo in cui la tv lo è raramente. Viola è un'attrice geniale, penso che tutti possiamo essere d'accordo su questo, ma questo momento dimostra che è inoltre una narratrice geniale.

Avrei potuto semplicemente renderla una caricatura… siamo abituati a farlo in tv per ottenere gli ascolti, ottenere visualizzazioni, proponiamo una brillantezza che non assomiglia alla vita reale. E invece ho pensato che la serie dovesse avesse tutte le qualità più "piccanti" ma con una vera donna con un comportamento reale e problemi della vita al centro. Quello è davvero ciò che attira le persone.

Il tentativo di essere realistici

Viola ha sottolineato che la scena è stata una scelta coraggiosa per ancorare Annalise alla realtà:

Le regole del delitto perfetto ha quindi portato al pubblico un personaggio in stile anti-eroe tipico e la produttrice Shonda Rhimes ha sottolineato:

Tutto nella serie era innovativo.

Il team dello show ha ricordato che mostrare come Annalise indossi una parrucca porta in scena con efficacia la situazione vissuta da molte attrici e professioniste di vari settori di origine afro-americana, che si ritrovano a modificare il proprio aspetto fisico, soprattutto dei capelli che per loro natura sono maggiormente ricci.

Davis ha sottolineato:

Sapevo che quello sarebbe stato un momento importante perché abbiamo reso la bellezza una parte della recitazione quando, in realtà, non ha nulla a che farci. La bellezza ha qualcosa a che fare con la fama che è il prodotto di ciò che facciamo. Il nostro lavoro è di riflettere la vita… con tutto il suo caos, la sua ironia e le sue contraddizioni. C'è la tv e poi c'è la buona televisione. Ho firmato per realizzare della buona televisione.