Armor Wars: perché la serie Marvel non era tra gli annunci del San Diego Comic-Con?

Si è concluso poche ore fa uno dei panel più attesi del San Diego Comic-Con 2022 e sebbene Kevin Feige abbia annunciato i piani dei Marvel Studios per i prossimi quattro anni, qualcuno ha avuto anche il tempo di notare cosa mancasse all’appello. Il colossale studio sembrerebbe aver momentaneamente eliminato dal ricco programma un progetto che era stato precedentemente annunciato: stiamo ovviamente parlando di Armor Wars, serie originale Disney+. Come dicevamo, la Marvel ha già pianificato la Fase 5 e 6 e ha persino annunciato una manciata di film per quella che sembra essere la Fase 7 nel 2026. C’è sicuramente tanta carne al fuoco e sappiamo bene che i Marvel Studios raramente cancellano progetti già annunciati ma alcuni fan temono che uno degli show Disney+ più interessanti possa essere stato accantonato.

Durante la grande presentazione nella Hall H del Comic-Con, i Marvel Studios hanno confermato che Black Panther: Wakanda Forever concluderà la Fase 4. Kevin Feige ha poi illustrato i dettagli della Fase 5 e annunciato tre film per la Fase 6, tra cui due nuovi film sui Vendicatori. Si è parlato anche di show Disney+ come She-Hulk: Attorney at Law (che arriverà su Disney+ ad agosto, qui il nuovo trailer diffuso al Cimic-Con) e Agatha: Coven of Chaos; purtroppo Armor Wars è stata lasciata in disparte. Lo show guidato da Don Cheadle dovrebbe dare a War Machine il giusto spazio e forse anche riportare Justin Hammer. La serie è quindi assente da tutti i programmi rivelati dalla Marvel nonostante War Machine sia stato confermato in Secret Invasion, a conferma che il personaggio è ancora attivo nel MCU.

Ma è presto per disperarsi dal momento che è possibile che la serie venga annunciata alla D23. Di seguito una delle reazioni più divertenti dal web:

WHERE IS ARMOR WARS pic.twitter.com/266H9SCeRw — ant is still sad over endgame | ELLA DAY (@liltinystark) July 24, 2022

