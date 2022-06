Armor Wars: le riprese della serie con Don Cheadle inizieranno in autunno?

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Le riprese di Armor Wars sembra inizieranno prima del previsto, come rivela la biografia di una della produttrici del progetto. Le informazioni condivise in occasione di una conferenza che si è svolta all’Università della Pennsylvania riportano infatti: Jenna Berger è una produttrice presso i Marvel Studios nel team della produzione e dello sviluppo dove è stata negli ultimi 3 anni. Recentemente ha prodotto la serie Disney+ Ms. Marvel e ora si sta occupando dello sviluppo di una nuova serie con Don Cheadle, le cui riprese si svolgeranno ad Atlanta in autunno. Prima di lavorare alla Marvel, Jenna era una Creative Executive presso The Mark Gordon Company, una casa di produzione cinematografica e televisiva che è stata poi acquisita da Entertainment One, uno studio indipendente. Lì ha lavorato ad alcuni film tra cui Molly’s Game, Omicidio sull’Orient Express, e Official Secrets. LEGGI – Armor Wars: per il CEO Disney, la serie colmerà il vuoto lasciato da Iron Man La serie con star Don Cheadle è stata scritta da Yassir Lester e mostrerà quello che accade a James Rhodes dopo gli eventi mostrati in Avengers: Endgame. L’attore, parlando del progetto, aveva spiegato che è diventato amico di Yassir Lester e il progetto era ancora nelle prime fasi dello sviluppo. Che ne pensate del possibile inizio delle riprese di Armor Wars in autunno? Lasciate un commento! Fonte: ComicBook

