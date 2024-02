La saga con Gerard Butler Attacco al Potere (Has Fallen) si espanderà con una serie tv: è stata infatti annunciata Paris Has Fallen.

Studio Canal mostrerà la serie in anteprima ai London TV Screenings, e si tratta della produzione più grossa dello studio, per lo meno per quanto riguarda il 2024. Lo show è stato venduto come una serie evento in tutta Europa.

Paris Has Fallen è stata girato a Parigi e Londra. Composta da otto episodi, i produttori e lo showrunner hanno scritto la serie in modo tale che fossero come otto piccoli film d’azione.

Lo scrittore della serie è Howard Overman, che ha costruito una carriera mettendo in risalto l’umanità e i tratti singolari dei personaggi, autore della serie vincitrice del BAFTA 2010 “Misfits” o della nuova serie su La Guerra dei Mondi, che dura da tre stagioni.

La serie riprende i ritmi della saga originale. In “Paris Has Fallen”, Tewfik Jallab (“Spiral”, “Dark Hearts”) interpreta Vincent Taleb, un membro di un accordo di sicurezza a guardia di un politico di alto rango, come l’agente Banning di Gerard Butler visto nella serie di film. In questo caso, l’obiettivo è il ministro della Difesa francese, attaccato da una forza terroristica durante un evento di alto profilo.

Per salvaguardarlo da un gruppo terroristico guidato dall’odioso Jacob Pearce, Taleb collabora con l’astuta agente dell’MI6 Zara Taylor. Ma scoprono che dietro l’attacco c’è molto di più di una singola vittima e, facendo eco ai voltagabbana dei film, uno dei loro colleghi sta fornendo informazioni a Pearce.

