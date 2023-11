L’episodio speciale conclusivo de L’attacco dei giganti (Attack on Titan) è disponibile da domenica notte su Crunchyroll: nelle ultime ore i fan hanno celebrato la fine della serie decennale, ma non sono stati gli unici.

Anche Hajime Isayama, creatore del manga originale, ha voluto a suo modo omaggiare la fine di questo lungo viaggio, pubblicando sui social uno sketch realizzato per l’occasione. L’illustrazione originale dice: “La serie televisiva de L’attacco dei giganti si è conclusa. Grazie per questi ultimi dieci anni!” E continua:

Sono passati 10 anni dall’inizio dell’anime. Grazie mille per essere rimasti con noi tutto questo tempo. La scena culminante nell’ultima metà della stagione finale è stata molto difficile da disegnare nel manga originale, quindi non riuscivo a non pensare “Sarà difficile da realizzare per MAPPA. MAPPA probabilmente sarà pensando ‘per favore basta!’ Mi dispiace MAPPA, mi dispiace davvero”. Tuttavia, sono anche entusiasta di vedere come sarà nell’anime. Inoltre, stavolta, su mia richiesta ho avuto l’opportunità di intervenire personalmente nei disegni delle bozze finali verso la fine. Quindi per favore guardate l’episodio fino alla fine!

Chi ha visto l’episodio, e soprattutto la scena nei titoli di coda, sa che la scena nei titoli di coda è piuttosto aperto, o per lo meno sembra chiudere un ciclo per riaprirne un altro. Ma Isayama ha più volte ribadito che per quanto lo riguarda non ci saranno seguiti, almeno per ora.

Infine sono state anche diffuse le canzoni dei titoli di testa e di coda dell’episodio: