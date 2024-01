La serie di Netflix basata su Avatar – La leggenda di Aang sta per dare vita a momenti della storia originale mai esplorati prima, secondo quanto rivelato dallo showrunner Albert Kim. Parlando delle distinzioni tra la serie d’animazione andata in onda tra il 2005 e il 2008 e l’atteso adattamento live-action, Kim ha condiviso apertamente con la rivista SFX che la serie originale non ha mai mostrato l’attacco della Nazione del Fuoco al Tempio dell’Aria del Sud, ma questa è una delle nuove prospettive che verranno introdotte nella nuova versione.

Nell’universo di Avatar, il tempio – accessibile solo tramite bisonti volanti durante la vita dell’eroe Aang – sarebbe stato distrutto in un attacco guidato dal Signore del Fuoco Sozin in 0 AG. Tutti i dominatori dell’aria tranne Aang, che è fuggito al Tempio dell’Aria del Sud ed è rimasto intrappolato nel ghiaccio in animazione sospesa, sono stati uccisi nell’assalto, che ha scatenato la Guerra dei Cento Anni. Il cartone animato di Nickelodeon inizia con Katara e Sokka, due fratelli della Tribù dell’Acqua del Sud, che scoprono Aang congelato.

Durante l’intervista, lo showrunner Albert Kim ha svelato che l’antagonista Azula avrà un ruolo molto più sostanzioso nel nuovo capitolo della serie rispetto alla sua controparte animata. Questo è dovuto al vantaggio di conoscere molti dettagli della trama. Elizabeth Yu di May December darà vita a questa versione di Azula, mentre Ian Ousley, Kiawentiio e Gordon Cormier interpreteranno Sokka, Katara e Aang, rispettivamente.

“Abbiamo preso ispirazione da questo“, ha condiviso lo showrunner Albert Kim. “Sappiamo quanto Azula diventi un personaggio importante nella serie, quindi è stato possibile, con il senno di poi, sviluppare il suo personaggio ed essere in grado di raccontare una storia con lei all’interno della prima stagione“.

Kim ha spiegato inoltre che la serie di Netflix si discosterà dal formato “avventura della settimana” della prima stagione della serie animata, orientandosi invece verso un approccio più seriale e drammatico. “Sapevamo tutti che c’erano modifiche da apportare, ma non solo per il gusto del cambiamento. Ogni modifica doveva avere una ragione“. Riguardo a quali specifiche modifiche siano state apportate, Kim ha mantenuto il riserbo, ma la buona notizia è che i fan non dovranno attendere a lungo per scoprirlo. Infatti, Avatar: The Last Airbender uscirà il 22 febbraio su Netflix in tutto il mondo.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

