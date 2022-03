I fan di Star Wars dovranno aspettare qualche mese in più per l’della stagione 2 di

Un utente di Reddit è venuto in possesso dell’ultimo numero di Star Wars Insider (il 209) in cui alla serie animata è stata rimossa la finestra d’uscita, prevista per la prossima primavera. Trattandosi di una rivista ufficiale, è praticamente sicuro che The Bad Batch debutterà più tardi del previsto.

I fan di Star Wars potranno comunque consolarsi con Obi-wan Kenobi, che sarà disponibile dal 24 maggio su Disney+.

Dave Filoni (The Mandalorian, Star Wars: The Clone Wars), Athena Portillo (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels), Brad Rau (Star Wars Rebels, Star Wars Resistance) e Jennifer Corbett (Star Wars Resistance, NCIS) sono i produttori esecutivi di Star Wars: The Bad Batch con Carrie Beck (The Mandalorian, Star Wars Rebels”) impegnata nelle vesti di co-produttrice eseucutiva e Josh Rimes come produttore (“Star Wars Resistance”).

Fonte: Comic Book