, colui che ha creato il Soldato d’Inverno in casa Marvel, si è unito al team di sceneggiatori di, la nuova serie animata di Bruce Timm per

Come rivelato da The Hollywood Reporter, Brubaker ha dato merito alla serie originale di Batman: The Animated Series di averlo ispirato nella sua carriera da sceneggiatore, dandogli la voglia di scrivere di supereroi. L’autore non si è lasciato sfuggire l’opportunità di lavorare con Bruce Timm, Reeves, Abrams e gli altri allo show, e ha dichiarato:

La loro visione per la serie, leggermente più interessante del personaggio e un nuovo modo di guardare al mondo di Gotham, nel passato ma visto attraverso una lente moderna mi ha convinto da subito, e finora ogni parte su cui abbiamo lavorato è stata un vero spasso. Non vedo l’ora che il resto del mondo possa vedere cosa abbiamo costruito negli ultimi mesi nella stanza degli sceneggiatori. Tutto quello che posso dire è che non è quello che qualcuno si aspetta… Ma in senso positivo.

La serie originale era molto apprezzata, ma a quanto pare aveva anche vari limiti in termini di contenuti, mentre questo nuovo show dovrebbe essere ancora più libero di sperimentare. J.J. Abrams, coinvolto nella produzione insieme allo stesso Matt Reeves (regista del film The Batman), aveva dichiarato:

Siamo entusiasti di lavorare insieme per riportare in vita questo personaggio, per raccontare nuove storie avvincenti a Gotham City. La serie sarà elettrizzante, cinematografica ed evocativa delle radici noir di Batman, mentre si immergerà più a fondo nella psicologia di questi personaggi iconici.

La serie Batman: Caped Crusader sarà ambientata all’inizio della carriera da supereroe dell’uomo pipistrello. Non ci sarà la Justice League né altri personaggi, e sarà ambientata ancora prima dell’alleanza con il commissario Gordon. Tra le ispirazioni, Timm ha citato l’espressionismo tedesco e i noir, e il fatto che sarà ambientata in un mondo che avrà molto dello stile anni ’40.

Al momento dell’annuncio, Sam Register, presidente della Warner Bros. Animation, aveva dichiarato su Batman: Caped Crusader:

Batman: The Animated Series è stato un capolavoro che ha plasmato la percezione del personaggio per un’intera generazione di fan. È in questo spirito che stiamo riunendo tre grandi narratori come J.J., Matt e Bruce, ognuno con la propria comprensione intuitiva e affetto per il personaggio, per creare una nuova serie che continuerà con la stessa eredità rivoluzionaria.

Fonte: Screen Rant