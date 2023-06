Katee Sackhoff, interprete di Kara “Starbuck” Thrace, ha condiviso una foto su Instagram che immortala una piccola reunion della serie Battlestar Galactica.

Nello scatto appaiono anche Jamie Bamber (Lee “Apollo” Adama), Mary McDonnell (President Laura Roslin), Michael Trucco (Samuel “Longshot” Anders) e sua moglie Sandra Hess.

Nel 2019 era stato rivelato che Sam Esmail stava lavorando a un reboot dell’iconica serie per Peacock e, un anno dopo, era apparsa online la notizia che il produttore Simon Kinberg era al lavoro su un film destinato a Universal Pictures.

I due progetti, se procederanno nelle prossime fasi, esisteranno in un universo condiviso, anche se non si hanno più notizie riguardanti il loro sviluppo dall’inizio della pandemia.

Lo show originale aveva come protagonista un gruppo di sopravvissuti a una guerra contro una razza di robot, i Cylon, che avevano distrutto le Dodici Colonie. Tutti gli uomini rimasti si sono uniti in un gruppo che cerca di raggiungere la Tredicesima Colonia, conosciuta come Terra.

La serie è andata in onda su ABC dal 1978 al 1979 e aveva come protagonisti Richard Hatch, Dirk Benedict e Lorne Greene. La storia è poi stata al centro di alcuni romanzi, serie a fumetti, un gioco da tavolo e un videogame. Sci-Fi Channel ha poi riportato sugli schermi lo show con protagonisti Edward James Olmos, Mary McConnell, Katee Sackoff e Grace Park.

Lo spinoff prequel, Caprica, era invece stato cancellato senza nemmeno concludere la prima stagione.

Che ne pensate? Siete felici della foto della reunion di Battlestar Galactica?

Fonte: Instagram