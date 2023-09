Mark-Paul Gosselaar ha ammesso che alcuni episodi proposti nella serie Bayside School, nel contesto attuale, sarebbero considerate molto problematiche.

Durante l’episodio del podcast Pod Meets World, l’attore ha commentato la puntata Zack to the Future spiegando:

Per quanto riguarda le storie, ci sono state alcune discutibili. C’era una in cui stavo praticamente trattando da prostituta Lisa Turtle. Facevo pagare le persone per baciarla senza il suo consenso, quella era una puntata difficile.

La star di Bayside School ha ammesso che non giustificano quanto proposto nella serie, ma hanno voluto parlarne apertamente per spiegare come è cambiata la mentalità.

L’attore ha ricordato:

L’altro episodio che ha messo in crisi è quello in cui Zack Morris sosteneva di essere nativo americano. Vedere Zack Morris con il copricapo… Quello era un episodio in cui dovevamo essere un po’ sensibili, ci sono alcune cose che ora non gireremmo.

Gosselaar ha sottolineato che ora si parlerebbe con gli sceneggiatori e i produttori chiedendo di riflettere maggiormente su quanto proposto e sulla storia dei personaggi.

