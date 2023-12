Un portavoce della BBC ha risposto alle accuse che sono al centro di una ricerca realizzata da Campaign for Common Sense, fondata da Mark Lehain (uno dei consiglieri del Dipartimento dell’Educazione nel Regno Unito), in cui si sostiene che l’emittente britannica offra ai propri spettatori una “dieta costante di pregiudizi woke”.

Il gruppo, il cui obiettivo è quello di sostenere la libertà di espressione, sostiene che nelle serie drammatiche siano state utilizzate in modo eccessivo storie legate alla schiavitù e alle diversità di genere. BBC ha tuttavia sottolineato che la ricerca non è un’analisi valida e accurata perché ha selezionato solo alcuni temi da migliaia di ore di contenuti.

Campaign for Common Sense sostiene che BBC abbia prestato un’eccessiva attenzione alla schiavitù con 55 storie separate sull’argomento nella sezione dedicata alle News e numerosi riferimenti nei progetti seriali drammatici, tra cui un episodio di Waterloo Road in cui si mostravano degli studenti che si ribellavano ai legami tra la loro scuola e la schiavitù. Al centro delle critiche anche le tematiche di genere riportando l’esempio di una puntata di Casualty, in cui il personaggio di Sah Brockner (Arin Smethurst) parlava dell’operazione che aveva compiuto, che aveva scatenato circa 142 lamentele da parte degli spettatori, o il ritorno di Doctor Who in cui aveva debuttato il personaggio transgender affidato a Yasmin Finney, Rose.

Il gruppo ha dichiarato:

Questa ricerca rivela che, invece che sostenere gli elevati standard di imparzialità, alcune parti della BBC continuano a spacciare una dieta costante di pregiudizi attraverso le trame delle loro popolari serie drammatiche e anche in alcuni dei suoi notiziari.

Un portavoce della BBC ha però replicato:

Scegliere una manciata di esempi o evidenziare autentici errori in migliaia di ore della nostra produzione non costituisce un’analisi accurata e non è una rappresentazione fedele dei contenuti della BBC. Siamo orgogliosi che la nostra produzione cerchi di rappresentare tutto il pubblico e una gamma di storie e prospettive. Nell’insieme dei nostri servizi ci saranno, ovviamente, delle occasioni in cui le persone non sono d’accordo o contesteranno ciò che hanno visto o sentito, e per questo abbiamo dei percorsi ben pubblicizzati affinché possano farlo.

