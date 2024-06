Paramount ha rinnovato il revival di Beavis and Butt-Head per la stagione 3, ma ha cambiato il canale su cui andrà in onda.

La stagione 3 andrà in onda su Comedy Central, invece di essere distribuita nel catalogo Paramount+ come le precedenti.

Le prime due stagioni della serie sono disponibili su Paramount+, la seconda stagione debutterà su Comedy Central, negli Stati Uniti, il 10 luglio. Anche la terza stagione andrà in onda per prima su Comedy Central. La produzione della stagione 3 di Beavis and Butt-Head è già in corso, e il debutto è previsto nel 2025.

La serie originale di Beavis e Butt-head è andata in onda su MTV dal 1993 al 1997, ritornando poi per un’ottava stagione sul network nel 2011. Nel 2020 Comedy Central aveva ordinato altre due stagioni, progetto poi passato a Paramount+.

Fonte: Variety

