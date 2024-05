David Beckham è tornato a parlare del documentario Beckham rivelando i retroscena del momento virale con la moglie Victoria.

David Beckham è apparso al fianco del regista Fisher Stevens, del produttore Josh Battsek e del montatore Michael Harte all’evento per la considerazione alle candidature Emmy del documentario. Il campione ha spiegato come sono andate le cose nella giornata di riprese della scena virale:

Era il primo giorno di riprese di Victoria, e lei era seduta lì nel lounge, con un aspetto fantastico. Faceva correre i cani dentro e fuori e Fisher pensava che fossi uscito di casa, ma ero in cucina a preparare un caffè prima di andare in ufficio. Ho messo le cuffie e all’improvviso ho sentito mia moglie dire: ‘Bene, siamo con i piedi per terra’. E io ho pensato: ‘No, no, no’ “Siamo della classe operaia”, ho infilato la testa e ho detto “Sii onesta””, notando che in quel momento Stevens era “molto arrabbiato con me per quello che stavo facendo.