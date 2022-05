è stata la serie originaledi, come svelano i dati relativi alle visualizzazioni che riportano che è stata vista da 8 milioni di account sulla piattaforma di streaming.La versione drammatica della storia che ha regalato la fama a Will Smith ha stabilito nuovi record per quanto riguarda numeri di abbonati, upgrade e uso del servizio.

La serie ha già ottenuto il rinnovo per una seconda stagione e Peacock ha annunciato che Anthony Sparks, ex showrunner di Queen Sugar, è entrato nel team dei nuovi episodi come produttore esecutivo e collaborando con i produttori e co-showrunner TJ Brady e Rasheed Newson.

Le puntate inedite arriveranno sugli schermi nel 2023 e Smith continuerà a essere coinvolto come produttore nonostante le polemiche emerse dopo lo schiaffo dato a Chris Rock sul palco degli Oscar 2022.

Susan Rovener, a capo di NBCUniversal Television and Streaming, ha dichiarato che sono entusiasti della risposta positiva ricevuta da Bel-Air e dell’impatto avuto nella cultura e nella società:

Settimana dopo settimana, la serie ha conquistato gli spettatori con cliffhanger molto discussi e performance incredibili guidati da Jabari Banks, che non ha paragone. Non vediamo l’ora di scoprire cosa c’è in serbo per la stagione 2.

Pearlena Igbokwe, a capo di Universal Studio Group, ha sottolineato:

Vediamo molti reboot nel panorama televisivo contemporaneo e tuttavia c’è qualcosa di innegabilmente unico, rilevante e contemporaneo in questo approccio a una delle serie preferite dai fan.

Kelly Campbell, presidente di Peacock, ha inoltre svelato che la serie è il terzo titolo più visto sulla piattaforma, probabilmente dopo Yellowstone e The Office.

Nel cast ci sono anche Adrian Holmes, Cassandra Freeman, Olly Sholotan, Coco Jones, Akira Akbar, Jimmy Akingbola, Jordan L. Jones e Simone Joy Jones.

Fonte: Deadline