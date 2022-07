L’attore Bernard Cribbins è morto all’età di 93 anni, dopo una lunga carriera che lo ha portato a diventare uno dei beniamini dei fan di Doctor Who.

Un comunicato di Gavin Barker Associates ha dichiarato:

La sua carriera si è estesa per sette decenni con lavori così diversi che passano da film come The Railway Children e la serie Carry On alla canzone degli anni ’60 Right Said Fred, senza dimenticare il suo famoso ruolo da guest star in Fawlty Towers e come voce narrante di The Wombloes. Ha lavorato anche dopo aver compiuto i 90 anni, recentemente apparendo in Doctor Who e nella serie Old Jack’s Boat di CBeebies. Ha perso sua moglie, Gill, con cui stava insieme da 66 anni un anno fa. Il contributo di Bernard all’intrattenimento britannico è indubbio. Era unico, rappresentava il meglio della sua generazione e mancherà moltissimo a tutte le persone che hanno avuto il piacere di conoscerlo e di lavorare con lui.

Cribbins era nato a Oldham, in Lancashire, nel 1928, e aveva iniziato a lavorare in teatro. Negli anni ’50 aveva recitato in vari spettacoli londinesi prima di trovare il successo con alcune canzoni comiche negli anni ’60, arrivando nella Top 10 dei singoli più venduti.

La sua prima apparizione nell’universo di Doctor Who è avvenuta nel 1966 con il ruolo dell’agente di polizia Tom Campbell nel film televisivo Daleks’ Invasion Earth 2150 AD, e diventando poi Wilfred Mott, nonno di Donna Noble (Catherine Tate), negli episodi con David Tennant.

L’attore ha lavorato a lungo in programmi per ragazzi come The Wombles, di cui era stato la voce narrante dal 1973 al 1975, e Jackanory, con ben 114 apparizioni dal 1966 al 1991.

Russell T Davies, showrunner di Doctor Who, ha commentato la triste notizia della sua morte scrivendo su Instagram:

Sono così fortunato per averlo conosciuto. Grazie per tutto, mio anziano soldato. Una leggenda ha lasciato questo mondo.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: RadioTimes