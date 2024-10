Doctor Who: Ncuti Gatwa conferma il ritorno per la stagione 3, ma le sue dichiarazioni vengono tagliate

Pubblicazione: 17 ottobre alle 15:00

Ncuti Gatwa, mentre era ospite del The Graham Norton Show, aveva compiuto delle dichiarazioni che sembravano aver confermato la produzione della stagione 3 di Doctor Who di cui sarà il protagonista.

Abbiamo realizzato la seconda stagione quest'anno, lo speciale di Natale sta per arrivare, e il prossimo anno gireremo la terza.

Alla stampa era stato anticipato che l'attore aveva dichiarato:

Durante la puntata del talk show, tuttavia, gli spettatori non hanno sentito quelle parole, probabilmente dopo aver lavorato al montaggio dell'intervista.

Ncuti viene mostrato mentre diceva:

Abbiamo finito la seconda stagione all'inizio di quest'anno, abbiamo l'episodio di Natale che sta uscendo… A Natale… Ma è stato fantastico.

I fan dello show si sono quindi chiesti se le parole di Gatwa siano state 'censurate' dalla BBC, a causa dell'incertezza riguardante il futuro della serie.

Le fonti di Deadline sostengono tuttavia che il team del talk show abbia compiuto il montaggio delle dichiarazioni per "ravvivare" la risposta di Ncuti.

Il team di Doctor Who, inoltre, non sarebbe stato coinvolto in nessun modo nell'intervista. Ncuti era infatti impegnato a promuovere lo spettacolo teatrale The Importance of Being Earnest, in scena al National Theatre.

Il futuro di Doctor Who

BBC, in ogni caso, ha preso le distanze dalle parole del protagonista sostenendo che non sia ancora stata presa una decisione riguardante la produzione della terza stagione, volendo aspettare la messa in onda della seconda che debutterà in primavera. Lo showrunner Russell T Davies, intervistato dal Doctor Who Magazine, aveva in precedenza confermato proprio questo dettaglio sostenendo di aver iniziato a scrivere gli script e di essere fiducioso nei confronti di un possibile ritorno sugli schermi, ma ribadendo che una decisione verrà presa solo dopo la messa in onda.

A influenzare la decisione ci saranno inoltre elementi come budget, storyline, e casting.