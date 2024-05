È durante il podcast di David Duchovny Fail Better che Bette Midler esprime la sua frustrazione nel ripensare a Bette, la sitcom andata in onda sulla CBS tra ottobre 2000 e marzo 2001, che lei stessa definisce un “errore”:

Ho fatto questa serie tv, Bette. C’è niente di più generico? Un grande, grandissimo errore. Penso che lo sia stato per molte ragioni. La motivazione sbagliata. Faceva parte di un mezzo di comunicazione che semplicemente non capivo, mi limitavo a guardare la televisione, l’apprezzavo, ma non sapevo cosa ci voleva per farla.

Creata da Jeffrey Lane, la serie è durata una sola stagione da 18 episodi (quando la tv lineare proponeva sitcom per tutta una stagione, tendenzialmente da 18/24 episodi). Due di questi episodi non andarono nemmeno in onda, in quanto la serie venne cancellata. Midler interpretava se stessa, con Kevin Dunn nei panni di suo marito e Lindsay Lohan in quelli di sua figlia Rose. La giovane attrice, però, lasciò la serie dopo il pilot, cosa che lasciò di stucco Bette Midler, la quale si pente ancora oggi di non averle fatto causa:

Dopo il pilot, Lindsay Lohan decise che non voleva più lavorarci, o che aveva altro da fare. Quindi lasciò la serie e io dissi: beh, ora che facciamo? Lo studio non mi diede una mano. Fu veramente caotico. Se avessi avuto le idee più chiare, o avessi saputo che parte delle mie responsabilità era anche quella di impormi e dire: “Questa cosa non puoi farla, ti farò causa”, allora sarei intervenuta. Ma l’impressione è che mi abbiano volutamente tenuto lontana dagli sceneggiatori, non potevo parlare nemmeno con lo showrunner. Non riuscivo ad avere le idee chiare.

È difficile che l’attrice potesse davvero fare causa a Lohan, che all’epoca aveva solo 14 anni. Nel podcast Midler confessa di essere stata entusiasta quando la CBS decise di cancellare la serie, per potersi dedicare finalmente ad altro. Ironicamente, Lohan ha recentemente condiviso una foto proprio dal set del pilot, ricordando con entusiasmo di essersi “divertita un mondo” a lavorare con “l’incredibile Bette Midler”:

Potete vedere il pilot di Bette qui sotto:

Fonte: Deadline