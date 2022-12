David Oyelowo sarà il produttore esecutivo della serie Biafra, progetto in fase di sviluppo grazie alla collaborazione tra BBC, Fremantle e Argo Films di Richard Johns.

La serie è ambientata nel Regno Unito e Nigeria e seguirà eventi ambientati nel presente e nel periodo compreso tra il 1967 e il 1970, durante la guerra del Biafra, ovvero il conflitto che ha diviso la nazione africana. La storia sarà raccontata attraverso gli occhi di una giovane donna nera britannica e proporrà tematiche come famiglia, identità e senso di appartenenza.

Oyelowo ha dichiarato:

Biafra è uno dei progetti a cui tengo maggiormente. Soddisfa i miei desideri di veder raccontare storie africane con il livello produttivo privato.

La serie è in fase di sviluppo, ma non ha ottenuto ancora il via libera alla produzione. Bola Agbaje (Gone Too Far) scriverà lo script, mentre Ngozi Onwurah (Mama Afric) è impegnato nel co-sviluppo e sarà il regista.

Il produttore Richard Johns ha sottolineato:

La Gran Bretagna e la Nigeria hanno un rapporto immensamente importante, pieno di sfumature e storico, ancora molto vivo. Con questa serie stiamo intraprendendo la missione di raccontare una storia incredibilmente potente sulla scoperta e sul reclamare un’identità perduta e una storia dimenticata.

Che ne pensate dello sviluppo della serie Biafra prodotta da David Oyelowo? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline