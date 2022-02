tornerà sugli schermi televisivi con la serie, uno dei nuovi progetti disviluppati per Paramount+.

Il nuovo show si ispira al podcast Boomtown e le riprese dovrebbero iniziare nel 2023.

Al centro della trama ci sarà il mondo legato ai giacimenti petroliferi del West Texas, mostrando l’avarizia e la disperazione che hanno trasformato il panorama dello stato. La serie darà spazio alla prospettiva dei miliardari che lavorano nel settore, ma anche a quella di chi lavora sul campo. La storia dimostrerà inoltre come l’estrazione del petrolio abbia delineato il mondo contemporaneo dal punto di vista del clima, dell’economia e della geopolitica, nel bene e nel male. Billy Bob Thornton, che è stata la prima scelta di Sheridan per la parte durante lo sviluppo del progetto, avrà nella serie il ruolo di un esperto in gestione di crisi che lavora per una compagnia petrolifera.

Land Man sarà prodotta da MTV Entertainment Studios in collaborazione con 101 Studios. Nel team della produzione anche David C. Glasser, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin, Geyer Kosinski, Dan Friedkin, Jason Hoch, Scott Brown, e Megan Creydt.

Che ne pensate della scelta di Billy Bob Thornton come star di Land Man? Lasciate un commento!

Fonte: Collider