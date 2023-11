Dopo i buoni numeri della stagione 6, Black Mirror è stata rinnovata per una stagione 7.

Lo show di fantascienza di successo creato da Charlie Brooker è tornato sugli schermi all’inizio di quest’anno dopo una pausa di quattro anni, ottenendo un nuovo record di visualizzazioni su Netflix. Secondo lo streamer, ha raggiunto la Top 10 in 92 paesi ed è rimasto per 4 settimane nella top 10 dei programmi TV in lingua inglese di Netflix a livello globale.

Nessun casting è stato ancora confermato per la stagione 7, ma Variety ritiene che lo show entrerà in produzione entro la fine dell’anno con Brooker, Annabel Jones e Jessica Rhodes che torneranno come produttori esecutivi. I dettagli della trama e il numero degli episodi sono ancora sconosciuti.

Black Mirror è disponibile su Netflix.

Siete contenti per il rinnovo alla stagione 7 di Black Mirror? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Variety

I film e le serie imperdibili