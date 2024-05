La serie Blue Bloods è stata cancellata da CBS dopo 14 stagioni, ma il protagonista Tom Selleck ha svelato che spera ancora in un ripensamento da parte del network.

L’ultimo capitolo della storia andrà in onda in due parti, con gli ultimi otto episodi in arrivo sugli schermi americani a ottobre.

Selleck, intervistato da CBS News, ha ammesso di non aver perso le speranze:

Continuerò a pensare che CBS tornerà in sé. Siamo la terza serie con i migliori ascolti di tutto il broadcast. Stiamo vincendo le sfide della serata in cui andiamo in onda.

La star ha inoltre ribadito:

Tutto il cast vuole tornare. E posso dirvi questo: non stiamo facendo scendere il livello. Stiamo realizzando uno show davvero buono e mantenendo il nostro posto. Quindi, non lo so. Ditemi voi!

Blue Bloods, come ha ricordato l’attore, continua a ottenere buoni ascolti con circa 5 milioni di spettatori sintonizzati sugli episodi. I dati posizionano lo show alle spalle di Tracker e NCIS, ma sono migliori di quelli di altri progetti, tra cui FBI: Most Wanted e S.W.A.T..

Amy Reisenbach, presidente di CBS Entertainment, ha tuttavia confermato recentemente che non c’è in programma un ritorno dello show.

Per ora i fan dovranno quindi, come Selleck, sperare in una remota possibilità di ripensamento da parte dei vertici del network.

Che ne pensate? Sperate come Tom Selleck che Blue Bloods venga salvata dalla CBS?

La serie è stata creata da Robin Green e Mitchell Burgess e racconta la storia della famiglia Reagan, da molte generazioni legate al New York City Police Department.

Nel cast ci sono anche Donnie Wahlberg, Bridget Moynahan, Will Estes, Jennifer Esposito e Amy Carlson.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: CBS News