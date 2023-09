Una tappa allo Studio 8H di 30 Rock è un rito di passaggio per la maggior parte dei comici in cerca della loro grande occasione. Bob Odenkirk non ha fatto eccezione, avendo trovato un posto nel gruppo di autori del Saturday Night Live per quattro anni. Secondo Odenkirk, tuttavia, il comico non aveva “nessuna idea” di cosa stesse facendo nello show. “Non ero sicuro di me stesso. Era difficile. Era esistenzialmente pericoloso. Avevo la sensazione di dovermi cancellare“, ha detto Odenkirk nell’ultimo episodio del podcast Don’t Ask Tig Notaro.

“Ero troppo giovane quando sono stato assunto al SNL“, ha aggiunto. “Non è stata una cosa positiva. Poteva andare male. Poteva andare molto male. Ci è mancato poco che andasse a finire malissimo. Dovete credermi. Ed è difficile che i ragazzi ti credano quando dici: ‘Non avevo la più pallida idea di quello che stessi facendo e sono stato spaventato a morte per anni‘”.

Odenkirk aveva solo 25 anni quando è entrato a far parte del cast del SNL poco dopo essersi laureato alla Southern Illinois University di Carbondale. Nel 2021, l’attore ha dichiarato a PEOPLE Magazine che avrebbe voluto non essere un tale “ca**one” quando è entrato a far parte dello staff di sceneggiatori dello show.

“Vorrei non essere stato un giovane così rigido“, ha dichiarato Odenkirk a PEOPLETV. “Avrei voluto essere un ragazzo più dolce, perché lì ho avuto una grande opportunità. L’ho sfruttata al massimo. Ho imparato molto sulla scrittura televisiva e mi sono fatto dei grandi amici per tutta la vita in quello show, ma tuttavia vorrei averla gestita meglio, ma non lo si desidera sempre per il proprio giovane io?“.

“Ero così supponente. Ero uno scrittore comico molto presuntuoso“, ha proseguito. “Ero uno scrittore nello show e Lorne [Michaels] a volte mi faceva fare una parte in scena, una piccola parte del genere. E naturalmente ero innamorato di Catherine O’Hara, che era semplicemente la migliore“.