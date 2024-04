Ming-Na Wen ha svelato un simpatico retroscena di The Book of Boba Fett, inizialmente pensava infatti di essere stata chiamata per la stagione 3 di The Mandalorian.

Ospite al podcast The Sackhoff Show, Ming-Na Wen ha spiegato che il suo nome è stato dato agli showrunner di The Mandalorian da Deborah Chow, una delle registe dello show, e che non ha avuto bisogno di fare un’audizione.

Dave Filoni e Jon Favreau, hanno scritto questo personaggio. Mi è stato proposto da Deborah Chow, che stava lavorando su Mandalorian, e non avevo idea di cosa fosse quella serie in quel momento. Stavamo parlando, e amo così tanto Deborah, e lei mi dice: “Sai una cosa? Ne parlerò a Jon e Dave.” E lo fece. E poi sono sicura che, allo stesso tempo, il mio manager e i miei agenti stavano facendo la stessa cosa. Quindi dicevano: “Oh! Facciamoglielo fare.” Mi hanno semplicemente offerto il ruolo, non ho dovuto fare il provino, il che è una vera manna dal cielo perché odio così tanto le audizioni!

Quando invece il personaggio è stato confermato come co-protagonista di The Book of Boba Fett, Ming-Na Wen non sapeva che si trattasse di un’altra serie, e pensava invece di star girando la stagione 3 di The Mandalorian:

L’ho scoperto sul set, sono andata da Tem Morrison e gli ho detto come una bambina di cinque anni “Tem! Sapevi che questa è un’altra serie? Non è The Mandalorian?” […] E lui mi ha semplicemente detto: “Sì, si chiama The Book of Boba Fett” io stupita: “Lo sapevi!” E lui: “Certo che lo sapevo!”

The Mandalorian e The Book of Boba Fett sono su Disney+.

